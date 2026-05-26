Alessandra Mussolini | le nuove dichiarazioni dopo il GFVIP

Alessandra Mussolini ha commentato di nuovo la sua vittoria al Grande Fratello VIP. Ha parlato di Antonella Elia e di Selvaggia Lucarelli, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui rapporti con le due opinioniste durante il programma. Mussolini ha espresso alcune considerazioni, senza però fornire commenti approfonditi o polemici. La sua intervista si è concentrata sui ricordi legati alla sua partecipazione.

Alessandra Mussolini é tornata a parlare della sua vittoria al Grande Fratello VIP: ecco le sue ultime dichiarazioni su Antonella Elia e su Selvaggia Lucarelli. É un periodo magico ed unico per Alessandra Mussolini. L’ex gieffina é riuscita a portarsi a casa la vittoria al Grande Fratello VIP. É stata fin da subito supportata e sostenuta dagli italiani. Leggi anche Sophie Codegoni risponde alle curiosità dei fan: tra vita vera, cambiamenti e nuovi inizi Alessandra Mussolini é stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ed ha dichiarato: “Forse perché sono un po’ folle e ho mostrato un lato di me che non era mai emerso prima. Una volta ero troppo rigida, mamma mia! Bisogna imparare a essere elastici nella vita perché solo gli stupidi non cambiano idea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Alessandra Mussolini vince il , il momento della proclamazione da parte di Ilary Blasi

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