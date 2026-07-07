Bradley Pike, fratello di una vittima, dichiara che Chico Forti non ha ucciso suo fratello e che rimarrà in Italia fino a quando Forti sarà libero. Pike ha respinto le decisioni giudiziarie che hanno condannato Forti, affermando la sua convinzione nell’innocenza. La sua presa di posizione arriva dopo le ultime pronunce dei tribunali. Pike ribadisce di non voler lasciare l’Italia finché Forti non sarà liberato.

«Chico non ha ucciso mio fratello, è innocente. E io non me ne andrò dall’Italia finché lui non sarà libero». Le parole di Bradley Pike, fratello di quel Dale Pike ucciso a Miami nel 1998 e trovato morto su una spiaggia – un omicidio che portò alla condanna americana all’ergastolo dell’imprenditore trentino – piombano come un macigno sulla giustizia italiana e sul Tribunale di sorveglianza di Venezia, che di recente ha negato la libertà condizionale a Chico Forti. Oltretutto, parlando di «mancato ravvedimento» e assenza di interesse verso i familiari della vittima. E in un’intervista a Libero, Bradley, che vive in Australia, ha spiegato di essere arrivato nel Bel Paese con un obiettivo preciso: sostenere la causa di Forti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Secoloditalia.it - “Chico Forti non ha ucciso mio fratello, è innocente. Resto in Italia finché non sarà libero”: Bradley Pike smonta i no dei giudici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bradley Pike difende Chico Forti: "Non ha ucciso mio fratello, è innocente"Un uomo ha affermato che Chico Forti non ha ucciso suo fratello e che rimarrà in Italia fino a quando non sarà libero.

Chico Forti, Bradley Pike si schiera con l'italiano 28 anni dopo l'omicidio: "Lui non ha ucciso mio fratello"Dopo 28 anni, Bradley Pike, fratello di una vittima, ha dichiarato di credere che Chico Forti, condannato all'ergastolo per l’omicidio, non sia...

Temi più discussi: Bradley Pike difende Chico Forti: Non ha ucciso mio fratello, è innocente; BRADLEY PIKE IN ITALIA PER SOSTENERE L'INNOCENZA DI CHICO FORTI: NON HA UCCISO MIO FRATELLO; Nessy Guerra fermata e rilasciata, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana con la figlia; LIBERO * IN EDICOLA 07/07/2026: CASO FORTI: DALE PIKE, CHICO NON HA UCCISO MIO FRATELLO È INNOCENTE / NON ME NE ANDRÒ DALL'ITALIA FINCHÉ LUI NON SARÀ LIBERO.

Chico Forti, Bradley Pike si schiera con l'italiano 28 anni dopo l'omicidio: Lui non ha ucciso mio fratello x.com

Verona, non torna in libertà Chico Forti, che resterà in carcere a MontorioQualcuno lo odia al punto di volerlo vedere morire in carcere. E' il commento di Gianni Forti, zio di Chico Forti, dopo il no del Tribunale di sorveglianza alla libertà condizionale per il nipote ... rainews.it

Chico Forti resta in carcere: negata libertà condizionale/ Lo zio Ci speravamo, verso ricorso in CassazioneNiente libertà condizionale per Chico Forti: l’ex imprenditore trentino deve restare in carcere, come stabilito dal tribunale di sorveglianza di Verona. Lo riporta l’Ansa, che precisa di aver appreso ... ilsussidiario.net