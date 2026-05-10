Kevin-Prince Boateng | Mio fratello non merita niente di quello che ha vinto con lui non ho legami

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin-Prince Boateng ha dichiarato di non avere legami con il fratello e ha espresso risentimento e invidia nei suoi confronti. Ha affermato che il fratello non merita le vittorie che ha conquistato, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua presa di posizione si inserisce in una conversazione più ampia sulla loro relazione personale.

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Boateng non ha nascosto il risentimento e l'invidia che prova verso il fratello: "Non merita la Champions che ha vinto, non abbiamo mai avuto un buon rapporto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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