A pochi mesi dalla sua fondazione, Futuro Nazionale ha raccolto finanziamenti da numerosi sostenitori. La rete di finanziatori include individui e gruppi privati che hanno contribuito con risorse economiche per sostenere le attività del partito. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici sui singoli finanziatori o le somme raccolte. La trasparenza riguardo alle fonti di finanziamento non è stata comunicata ufficialmente.

A pochi mesi dalla nascita, Futuro Nazionale ha già costruito una rete di finanziatori molto fitta. Dietro il partito fondato dall’ex generale Roberto Vannacci ci sono associazioni nate attorno al suo libro, “Il mondo al contrario”, imprenditori delle costruzioni, aziende dell’energia, società ferroviarie, produttori di vino e perfino un’azienda specializzata nella commercializzazione dei carciofi. Un mosaico eterogeneo che emerge dai documenti pubblicati nella sezione Trasparenza del partito. Futuro Nazionale ha già raccolto circa trecentoquaranta mila euro tra donazioni, contributi in servizi e comodati gratuiti, scrive Giuliano Foschini su Repubblica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Chi sono i finanziatori di Futuro Nazionale

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Roberto Vannacci traccia i contorni di Futuro Nazionale

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