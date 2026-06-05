I finanziamenti al movimento “Futuro nazionale” sono aumentati dopo che il leader ha deciso di partecipare attivamente alla politica. Tra i principali sostenitori ci sono individui e aziende che hanno versato contributi, anche di importo consistente, senza specificare le origini o le finalità precise dei fondi. Nei documenti pubblici relativi ai finanziamenti si trovano riferimenti a diverse categorie di donatori, inclusi soggetti legati all’agricoltura, al settore degli orologi e ad altri comparti commerciali. Nessuna informazione ufficiale indica connessioni con enti pubblici o gruppi politici.

I voti potenziali sono in crescita, secondo i sondaggi: i soldi veri anche, a giudicare dai finanziamenti che Roberto Vannacci e il suo movimento “Futuro nazionale” stanno incassando da quando il generale ha deciso di scendere in campo in prima persona. Molti imprenditori del settore edile, tra cui estimatori del superbonus grillino del 110%, palazzinari, ma anche operatori del settore agricolo, come un commerciante di carciofi e un produttore di vini. Secondo un articolo di Pagella Politica, in cinque mesi di vita Futuro Nazionale ha finora ricevuto circa 316 mila euro di donazioni, in media oltre 60 mila euro al mese, come si evince dall’analisi dell’elenco contributi economici pubblicato nella sezione “Trasparenza” del partito dell’ex vicesegretario della Lega. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vannacci, carciofi, orologi e superbonus grillini: ecco chi sono e cosa fanno i finanziatori di “Futuro nazionale”

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