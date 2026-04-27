Zeudiners e numeri record | chi sono e quanto donano i finanziatori del canale Twitch di Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma ha accumulato un grande seguito su Twitch, grazie a donazioni che includono regali come orecchini di lusso e oltre 50.000 abbonamenti regalati. I finanziatori che supportano il canale sono persone reali, non bot, e contribuiscono con importi significativi. La community si organizza per aumentare l'interazione sui social e raggiungere risultati record in termini di visualizzazioni e donazioni.