Zeudiners e numeri record | chi sono e quanto donano i finanziatori del canale Twitch di Zeudi Di Palma
Zeudi Di Palma ha accumulato un grande seguito su Twitch, grazie a donazioni che includono regali come orecchini di lusso e oltre 50.000 abbonamenti regalati. I finanziatori che supportano il canale sono persone reali, non bot, e contribuiscono con importi significativi. La community si organizza per aumentare l'interazione sui social e raggiungere risultati record in termini di visualizzazioni e donazioni.
Non sono bot ma mecenati reali: dagli orecchini Cartier alle 50mila sub regalate, ecco chi finanzia la stragrande maggioranza del successo che Zeudi Di Palma ha ottenuto su Twitch e come la community coordina le attività social per massimizzare i numeri raggiunti sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it
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