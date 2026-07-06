Una cantante britannica, nota per aver partecipato al brano di successo degli LMFAO, è deceduta all’età di 37 anni. La sua voce ha accompagnato uno dei brani più ascoltati del 2011, diventato un simbolo della musica dance-pop di quegli anni. La notizia della morte è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle cause. La cantante era conosciuta soprattutto per il suo contributo a un brano che ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali.

La musica pop internazionale perde una delle sue voci più riconoscibili degli anni Duemila: è morta a 37 anni Lauren Bennett, cantante britannica nota soprattutto per la sua partecipazione al successo mondiale degli LMFAO nel brano “Party Rock Anthem”, hit globale del 2011 diventata simbolo dell’era dance-pop. La notizia della scomparsa è stata diffusa nella giornata di oggi attraverso una dichiarazione ufficiale delle G.R.L., il gruppo femminile di cui Bennett aveva fatto parte, che ha espresso profondo dolore per la perdita, parlando di una figura centrale e amata all’interno della formazione. Al momento non sono state rese note le cause né il luogo del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia nella musica, addio a Lauren Bennett: la voce di “Party Rock Anthem” muore a 37 anni

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