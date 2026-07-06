Attentato a Sigfrido Ranucci indagato l'imprenditore Valter Lavoitola | è il presunto mandante

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un imprenditore ed ex giornalista è stato indagato e sottoposto a perquisizione dai carabinieri nell'ambito di un'indagine sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le fonti investigative, l'uomo sarebbe il presunto mandante dell'agguato. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi e approfondendo le verifiche sulla sua eventuale responsabilità nel tentato attacco.

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Il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci è l'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola. Indagato, è stato perquisito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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