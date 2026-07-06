Attentato a Sigfrido Ranucci indagato l'imprenditore Valter Lavoitola | è il presunto mandante

Notizia in breve

Un imprenditore ed ex giornalista è stato indagato e sottoposto a perquisizione dai carabinieri nell'ambito di un'indagine sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le fonti investigative, l'uomo sarebbe il presunto mandante dell'agguato. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi e approfondendo le verifiche sulla sua eventuale responsabilità nel tentato attacco.