Attentato a Sigfrido Ranucci indagato l'imprenditore Valter Lavoitola | è il presunto mandante
Un imprenditore ed ex giornalista è stato indagato e sottoposto a perquisizione dai carabinieri nell'ambito di un'indagine sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le fonti investigative, l'uomo sarebbe il presunto mandante dell'agguato. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi e approfondendo le verifiche sulla sua eventuale responsabilità nel tentato attacco.
Il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci è l'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola. Indagato, è stato perquisito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»
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