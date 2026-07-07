Chi è Valter Lavitola l' imprenditore ed ex giornalista indagato come presunto mandante dell' attentato a Ranucci

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La procura di Roma ha identificato l'imprenditore e ex giornalista come presunto mandante dell’attentato dinamitardo nei confronti di un giornalista di un programma televisivo. Lavitola è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, tra cui condanne definitive, e ha rapporti con ambienti politici. La sua carriera include attività giornalistiche e imprenditoriali, con passaggi anche dall’attività politica. L’indagine attuale si concentra sulla possibile responsabilità di Lavitola nell’attentato, che ha portato a un nuovo procedimento penale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dall'Avanti! ai rapporti con la politica, dalle condanne definitive alla nuova inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci: il profilo di Valter Lavitola La Procura di Roma ha individuato l'imprenditore, ex giornalista ed editore Valter Lavitola come presunto mandante per l'attentato dinamita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

chi 232 valter lavitola l imprenditore ed ex giornalista indagato come presunto mandante dell attentato a ranucci
© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Valter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista indagato come presunto mandante dell'attentato a Ranucci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chi è Valter Lavitola, l’imprenditore ex giornalista e presunto mandante dell’attentato a RanucciValter Lavitola, ex giornalista ed editore, è indagato nel procedimento sull’attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro Sigfrido Ranucci.

Chi è Valter Lavitola, l’imprenditore ex giornalista presunto mandante dell’attentato a RanucciValter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, è stato indagato come mandante di un attentato avvenuto contro un giornalista televisivo.

Temi più discussi: La compravendita dei senatori, la casa di Montecarlo, il ricatto a Berlusconi: chi è Valter Lavitola | la scheda; Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola. Perquisita la sua casa, sequestrati pc e cellulare; Chi è Valter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci, fu condannato per estorsione a Berlusconi; Valter Lavitola, chi è il sospetto mandante della bomba contro Ranucci.

valter lavitola chi è valter lavitolaAttentato Ranucci, chi è il presunto mandante Lavitola. Fini e Berlusconi ne sanno qualcosaColpo di scena nel caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci, dopo l’arresto dei quattro esecutori, i carabinieri adesso avrebbero individuato anche il possibile mandante. Il nome della presunta mente di ... affaritaliani.it

valter lavitola chi è valter lavitolaChi è Valter Lavitola, l’imprenditore ex giornalista presunto mandante dell’attentato a RanucciValter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha una carriera come imprenditore, faccendiere ed ex giornalista-editore non ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web