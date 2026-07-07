La procura di Roma ha identificato l'imprenditore e ex giornalista come presunto mandante dell’attentato dinamitardo nei confronti di un giornalista di un programma televisivo. Lavitola è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, tra cui condanne definitive, e ha rapporti con ambienti politici. La sua carriera include attività giornalistiche e imprenditoriali, con passaggi anche dall’attività politica. L’indagine attuale si concentra sulla possibile responsabilità di Lavitola nell’attentato, che ha portato a un nuovo procedimento penale.

Dall'Avanti! ai rapporti con la politica, dalle condanne definitive alla nuova inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci: il profilo di Valter Lavitola La Procura di Roma ha individuato l'imprenditore, ex giornalista ed editore Valter Lavitola come presunto mandante per l'attentato dinamita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Valter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista indagato come presunto mandante dell'attentato a Ranucci

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Chi è Valter Lavitola, l’imprenditore ex giornalista e presunto mandante dell’attentato a RanucciValter Lavitola, ex giornalista ed editore, è indagato nel procedimento sull’attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro Sigfrido Ranucci.

Chi è Valter Lavitola, l’imprenditore ex giornalista presunto mandante dell’attentato a RanucciValter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, è stato indagato come mandante di un attentato avvenuto contro un giornalista televisivo.

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