Valter Lavitola è coinvolto in diversi casi giudiziari in Italia, tra cui un’accusa di estorsione nei confronti di un ex premier e un’indagine per un attentato contro un giornalista d’inchiesta. Considerato una figura controversa, ha avuto rapporti sia con figure politiche che con ambienti criminali. Il suo nome compare frequentemente in collegamenti con inchieste sulla corruzione, frodi e minacce, rendendolo un personaggio noto nel panorama giudiziario e mediatico italiano.

Roma, 7 luglio 2026 – Per anni è stato uno dei personaggi più controversi della cronaca politico-giudiziaria italiana. Oggi il nome di Valter Lavitola torna al centro delle indagini, questa volta nell' inchiesta della Procura di Roma sull' attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Ex editore, imprenditore ed ex direttore dell'Avanti!, Lavitola è indagato per strage in concorso con i quattro presunti esecutori materiali dell'attentato e con Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni ritenuto dagli investigatori l'intermediario. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Chi è Valter Lavitola, dall’estorsione a Berlusconi all’attentato a Ranucci: amico-nemico di tutti, il suo nome spunta dietro molti casi italiani

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Chi è Valter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci, fu condannato per estorsione a BerlusconiValter Lavitola, ex giornalista ed editore, è coinvolto in un procedimento riguardante un attentato avvenuto a Roma nell’ottobre scorso.

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