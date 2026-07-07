Un uomo è stato coinvolto nell’indagine sull’attentato a Sigfrido Ranucci, con precedenti penali e una presenza nota in ambito giudiziario. La sua casa si trova a Montecarlo. In passato, è stato condannato per estorsione e ha vissuto un periodo di latitanza. Finora, il suo nome non era stato collegato pubblicamente alle indagini, che ora considerano il suo coinvolgimento in relazione al tentato attentato. Le autorità stanno approfondendo il suo ruolo nel caso.

Un colpo di scena che nessuno si aspettava. Un nome che — in attesa di sapere quale possa essere il movente dell’attentato — fino a oggi non era mai uscito nel corso delle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci. Perché il faccendiere Valter Lavitola non è uno sconosciuto per l’ideatore e conduttore di Report. La sera del 21 maggio di tre anni fa — come riportò all’epoca Il Riformista — sedevano infatti insieme a un tavolo del ristorante Cefalù di Monteverde, di proprietà di Lavitola, insieme con monsignor Giovanni Fusco, collaboratore del Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, e altri commensali. Una cena «meritevole di... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Chi è il Valter Lavitola, indagato per l'attentato a Ranucci: la casa di Montecarlo, la condanna per estorsione e la latitanza

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