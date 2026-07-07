La terza stagione di Viola come il mare, con protagonista la talentuosa attrice Francesca Chillemi, accoglie una new entry: Rodrigo Guirao Díaz, che vestirà i panni dell’ispettore Massimo Paternò. Scopriamo qualcosa in più sull’attore e sul personaggio che interpreterà nella fiction Mediaset. Rodrigo Guirao Díaz entra nel cast di Viola come il mare: sarà l’ispettore Massimo Paternò. Viola come il mare sta per tornare. La terza stagione riserverà al pubblico di Mediaset non soltanto nuove trame, ma anche nuovi personaggi. Il cambiamento più importante riguarda il co-protagonista maschile della fiction. A raccogliere l’eredità di Can Yaman, che nelle prime due stagioni ha interpretato Francesco Demir, sarà Rodrigo Guirao Díaz. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attore Rodrigo Guirao Díaz? Il nuovo ispettore in Viola come il mare

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RODRIGO GUIRAO DÍAZ: Chi è il nuovo partner di Francesca Chillemi in Viola come il mare 3

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