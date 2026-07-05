A interpretare il nuovo ispettore capo nella serie Mediaset è l' attore argentino Rodrigo Guirao Díaz Riuscirà a conquistare il pubblico come Can Yaman?
I n autunno Viola come il mare tornerà su Canale 5 con la terza stagione. E ci sarà una grande novità: un nuovo ispettore capo interpretato da Rodrigo Guirao Díaz. L’affascinante attore argentino si farà amare dal pubblico come Can Yaman? All’Italian Global Series, in questi giorni in corso a Rimini, Francesca Chillemi e Díaz hanno parlato della serie. Leggi anche › Francesca Chillemi, la paura per la figlia Amelia e la serenità ritrovata Francesca Chillemi: «Can Yaman interpretava un personaggio di fuoco, Max tende a spegnere gli incendi». «Sono due personaggi totalmente diversi – afferma Chillemi – Demir (interpretato da Yaman, ndr) era un personaggio di fuoco, uno che si accendeva facilmente, che viveva le ingiustizie in prima persona, anche a causa del proprio dolore e della sua storia personale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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