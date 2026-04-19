Le formazioni ufficiali di Pisa e Genoa sono state annunciate in vista della partita della 33ª giornata, in programma alle 18 alla Cetilar Arena. Hijlemark sarà schierato dal primo minuto nel ruolo di trequartista, con Tramoni al suo fianco. L’allenatore del Pisa ha deciso di puntare su Ekhator come centrocampista, mentre l’allenatore del Genoa ha confermato la formazione titolare, senza variazioni rispetto alle ultime settimane.

Pisa e Genoa si preparano a scendere in campo per la 33ª giornata di Serie A 2025-26. Hiljemark schiera tra i pali Semper con difesa formata da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Gli esterni di centrocampo sono Tourè e Angori con in mezzo Loyola, Aebischer e Akinsanmiro. L'attacco è formato da Tramoni e Moreo. De Rossi risponde con Bijlow e difesa formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Gli esterni di centrocampo sono Sabelli e Martin con in mezzo Masini e Amorim. Baldanzi agirà dietro a Colombo assieme a Ekhator. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa-Genoa, le formazioni ufficiali: Hijlemark con Tramoni, De Rossi punta su Ekhator

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