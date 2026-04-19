Rimonta De Rossi | Ekhator travolge il Pisa e il Genoa vola in Serie A

Il Genoa ha vinto 2-1 in trasferta contro il Pisa, recuperando lo svantaggio iniziale. La partita si è conclusa con il Genoa che ha conquistato tre punti fondamentali per la lotta salvezza. La rimonta è stata completata grazie a un gol di De Rossi e a un intervento decisivo di Ekhator, che ha travolto gli avversari. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla permanenza in Serie A.

Il Genoa ha ottenuto una vittoria fondamentale in trasferta contro il Pisa, ribaltando lo svantaggio iniziale e portando a casa un 2-1 che mette quasi al sicuro la permanenza nella massima serie. La sfida, disputata domenica 19 aprile 2026 all’Arena Garibaldi, ha i padroni di casa prevalere grazie a una rete di Simone Canestrelli e a un tiro fulminante di Jeff Ekhator, proprio mentre il Grifone cercava di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione sotto la guida di Daniele De Rossi. L’incapacità di gestire i calci piazzati e la reazione tattica del Grifone. Nonostante il controllo del gioco in diverse fasi, la squadra di Daniele De Rossi ha mostrato una fragilità cronica sulle situazioni di palla inattiva, un limite che il Pisa ha saputo sfruttare con precisione chirurgica nei primi minuti della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimonta De Rossi: Ekhator travolge il Pisa e il Genoa vola in Serie A Notizie correlate Pisa-Genoa, le formazioni ufficiali: Hijlemark con Tramoni, De Rossi punta su EkhatorPisa e Genoa si preparano a scendere in campo per la 33ª giornata di Serie A 2025-26. Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Genoa 1-1, Ekhator risponde a Canestrelli e pareggia i contiMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il messaggio di De Rossi al suo Genoa: Se sfruttiamo il match point di Pisa, siamo salvi. Rimonta Genoa, De Rossi ad un passo dalla salvezza. Pisa verso la BCanestrelli illude Hiljemark, Ekhator e Colombo ribaltano il risultato alla Cetilar Arena: al Grifone manca solo la matematica ... tuttosport.com Serie A, Pisa-Genoa 1-2: De Rossi vince in rimonta e si salvaNella trentatreesima giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 in rimonta il Pisa. All'Arena Garibaldi, i toscani passano con il colpo di testa da angolo di Canestrelli al 19', ma tra la fine del primo ... sportmediaset.mediaset.it