che lavori stanno facendo al ponte al pino a firenze

Sono in corso lavori di ristrutturazione sul ponte al Pino a Firenze, il cavalcavia costruito alla fine del XIX secolo. Il ponte, che collega il centro città con il quartiere Campo di Marte e passa sopra i binari ferroviari, è stato chiuso temporaneamente per interventi di consolidamento e restauro. Le operazioni, iniziate questa settimana, prevedono lavori di rinforzo strutturale e riparazioni delle parti danneggiate. La durata stimata dei lavori è di circa due mesi.

È il cavalcavia di fine Ottocento che “ha spaccato l'Italia” in due, come si dice in questi giorni di disagi per i trasporti Per più di un secolo il ponte al Pino a Firenze ha collegato il centro della città con il quartiere Campo di Marte, a nordest, passando sopra i binari ferroviari. Prima che iniziassero i lavori per sostituirlo, in pochi avrebbero saputo dire quanto questo breve cavalcavia – lungo meno di 30 metri – potesse influenzare i trasporti dell’Italia intera, mentre ora i disagi sono evidenti: fino a venerdì i binari che passano lì sotto, che collegano il Nord e il Sud Italia, non potranno essere percorsi dai treni, compresi quelli ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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