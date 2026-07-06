Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori di sostituzione del Ponte al Pino a Firenze. La prima fase prevede la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. La chiusura durerà fino alle 4 del 10 luglio. Sono state diffuse immagini dei lavori in corso.

Sono iniziati alle 23 di ieri sera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte al Pino a Firenze, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella fino alle 4 del 10 luglio. I lavori causeranno modifiche alla circolazione, già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire la rimozione dell’impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura. Lo svaro del vecchio ponte e il successivo varo di quello nuovo saranno effettuati con una gru da 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Al via lo svaro del Ponte al Pino a Firenze: le immagini dei lavori

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Al via i LAVORI del PONTE al PINO!

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