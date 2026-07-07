Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato oggi l’inserimento del pattinaggio sincronizzato nel programma dei Giochi delle Alpi 2030. Questa disciplina, nota anche come synchro9, riguarda esibizioni di gruppi di pattinatori che si muovono in perfetta sincronia su ghiaccio. L’Italia ha ottenuto risultati significativi in questa specialità, anche se i dettagli sui piazzamenti specifici non sono stati ancora comunicati. La decisione amplia le discipline incluse nei prossimi giochi olimpici regionali.

Una notizia di estremo rilievo per gli sport del ghiaccio. Oggi, martedì 7 luglio, il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato l’inserimento del pattinaggio sincronizzato nel programma dei Giochi Olimpici delle Alpi 2030. Si tratta di una prima volta assoluta per una disciplina di grande tradizione, ma che fino a questo momento ha navigato al di fuori delle coordinate a cinque cerchi. Senza dubbio una vittoria per l’International Skating Union che, ormai da diversi anni, ha cominciato ad investire risorse importanti per la causa, ottenendo come primo riconoscimento il coinvolgimento del sincronizzato alle Olimpiadi Giovanili che si svolgeranno nel 2028 in Italia, tra le Dolomiti e la Valtellina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Che cos’è il synchro9 di pattinaggio artistico e che risultati ha ottenuto l’Italia: nuovo sport ai Giochi del 2030

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