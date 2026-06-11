Sci alpinismo confermato sport olimpico! E nel 2030 verrà aggiunta una gara
Lo sci alpinismo sarà ufficialmente uno sport olimpico a partire dai Giochi del 2026, con una gara aggiunta nel programma. La decisione è stata presa dall’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, che ha approvato l’inserimento dopo aver valutato le qualifiche e le strutture esistenti. La competizione si svolgerà in una delle città ospitanti, con le prime medaglie in programma tra il 2026 e il 2030. La disciplina entrerà nel quadro ufficiale delle Olimpiadi, con eventi maschili e femminili.
Lo sci alpinismo compie un passo decisivo verso la piena consacrazione olimpica. L’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha infatti approvato la richiesta avanzata dal comitato organizzatore dei Giochi delle Alpi Francesi 2030 di confermare e ampliare la presenza della disciplina nel programma olimpico invernale. La scelta arriva sulla scia del positivo riscontro ottenuto ai Giochi di Milano Cortina 2026, che hanno segnato il debutto olimpico della disciplina. L’interesse del pubblico, la capacità di attrarre nuovi spettatori e il crescente valore mediatico e commerciale dello ski mountaineering hanno convinto gli organizzatori francesi a puntare su un programma più ampio rispetto a quello presentato in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sci Alpinismo: Esordio Olimpico a Cortina 2026
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