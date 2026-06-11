Sci alpinismo confermato sport olimpico! E nel 2030 verrà aggiunta una gara

Notizia in breve

Lo sci alpinismo sarà ufficialmente uno sport olimpico a partire dai Giochi del 2026, con una gara aggiunta nel programma. La decisione è stata presa dall’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, che ha approvato l’inserimento dopo aver valutato le qualifiche e le strutture esistenti. La competizione si svolgerà in una delle città ospitanti, con le prime medaglie in programma tra il 2026 e il 2030. La disciplina entrerà nel quadro ufficiale delle Olimpiadi, con eventi maschili e femminili.