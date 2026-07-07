La combinata nordica non sarà più presente nei programmi olimpici. Per i Giochi del 2030 sono state approvate nuove discipline, tra cui il freeride, mentre il PGS di snowboard rimane. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di modificare gli eventi ufficiali, eliminando la combinata nordica e introducendo le novità nel calendario. La revisione riguarda le discipline che parteciperanno alle prossime Olimpiadi, con un focus sulla riorganizzazione degli sport in programma.

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha effettuato quest’oggi la revisione delle discipline e degli eventi che saranno inseriti nel programma dei Giochi Olimpici Invernali delle Alpi Francesi 2030: esordio per il freeride (sci e snowboard) ed il synchro9 (pattinaggio di figura), confermato lo slalom gigante parallelo dello snowboard, mentre la combinata nordica non farà parte della prossima edizione. Sono queste le principali novità della prossima edizione dei Giochi Invernali, che saranno i primi con parità di genere: i posti riservati agli atleti, infatti, saranno distribuiti equamente, per un totale di 3046 atleti (1.525 donne e 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La combinata nordica non è più sport olimpico. Le nuove discipline per i Giochi 2030: novità freeride, salvo il PGS di snowboard

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