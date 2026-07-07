Chanel ha trasformato la passerella nel set di “Alice nel Paese delle Meraviglie” in occasione della Paris Haute Couture Week 2026. La sfilata è stata organizzata al Grand Palais della capitale francese, con un magico sfondo floreale come cornice. Presenti all’evento l’ex direttrice di Vogue America Anna Wintour, il regista e sceneggiatore australiano Baz Luhrmann e le attrici Carole Bouquet e Chiara Mastroianni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chanel trasforma l'alta moda in un sogno ispirato ad "Alice nel Paese delle Meraviglie"

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CHANEL Fall Winter 2026 Show — CHANEL Shows

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