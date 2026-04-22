Alice nel Paese delle Meraviglie arriva al Cineatro Bogart | un musical firmato Dance Dream

Preparatevi a cadere nella tana del Bianconiglio: domenica 24 maggio, alle ore 15.30, il Cineatro Bogart di Sant’Egidio di Cesena accoglierà Alice nel Paese delle Meraviglie, il nuovo spettacolo musicale prodotto da Dance Dream Company, pensato per emozionare il pubblico di ogni età.Ispirato alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - Dance Project asd aps

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