Scala c’è il balletto di Alice Da domani le avventure nel Paese delle meraviglie

Da domani, il balletto dedicato ad Alice e alle sue avventure nel Paese delle meraviglie sarà in scena. La rappresentazione ripropone i personaggi che hanno fatto sognare generazioni, come Alice, il Bianconiglio e la Regina di Cuori. La performance si svolgerà in un teatro locale e durerà circa due ore, coinvolgendo un cast di ballerini professionisti. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in più repliche nel corso della settimana.

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