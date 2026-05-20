Scala c’è il balletto di Alice Da domani le avventure nel Paese delle meraviglie
Da domani, il balletto dedicato ad Alice e alle sue avventure nel Paese delle meraviglie sarà in scena. La rappresentazione ripropone i personaggi che hanno fatto sognare generazioni, come Alice, il Bianconiglio e la Regina di Cuori. La performance si svolgerà in un teatro locale e durerà circa due ore, coinvolgendo un cast di ballerini professionisti. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in più repliche nel corso della settimana.
Chi non si è innamorato di Alice, del Bianconiglio, chi non ha temuto la perfida Regina di Cuori alzi la mano? Rulli di tamburi: al Teatro alla Scala arriva “ Alice’s Adventures in Wonderland “ lo straordinario balletto di Christopher Wheeldon (nella foto) per la prima volta in Italia e in debutto per il Corpo di Ballo scaligero. In scena da domani fino al 31 maggio. Un gioco di colori, coreografie innovative e sofisticate, costumi e scenografie mozzafiato, una partitura che combina mondi sonori contemporanei con melodie ottocentesche. Come nel libro di Lewis Carrol Alice condurrà gli spettatori in un viaggio di avventure e incontri, con una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
IL BALLETTO PIÙ MAGICO: ti racconto la bellezza in Alices adventure in Wonderland
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Cronaca di un concerto che rimarrà nella storia: la mia. Mi è sempre piaciuto muovermi da solo, mi fa stare bene. Trovare parcheggio proprio davanti all'ingresso non ha prezzo. Di spalle, una figura a me nota si accinge ad entrare nel teatro che ospiterà il con facebook
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