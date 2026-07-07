Quattro artisti italiani hanno ricevuto questa settimana le certificazioni Fimi: tre hanno ottenuto il disco di platino, mentre due sono stati riconosciuti con un disco d’oro. Irama, Baby Gang e Olly sono i nomi che figurano tra i primi, mentre Ultimo e Blanco sono tra i premiati con l’oro. La lista include anche Mace, che ha raggiunto il platino.

Le Certificazioni Fimi questa settimana premiano principalmente artisti della penisola, con i dischi di platino per Irama, Olly e Mace. Giovani, secondo lavoro in studio di Irama è doppio platino: pubblicato nel 2018 era stato anticipato da Bella E Rovinata, per essere seguito da una riedizione l’anno successivo, Giovani Per Sempre, contenente quattro nuovi brani tra i quali La Ragazza Con Il Cuore Di Latta, Non Mollo Mai (feat Vegas Jones & The Kolors ) ed inoltre le seconde versioni di Icaro (feat. Mr.Rain) e l’unplugged dell’apripista Bella E Rovinata. Due dischi di platino per “Giovani” di Irama. Stesso risultato raggiunto da Baby Gang con Innocente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Irama, Baby Gang e Olly, oro per Ultimo e Blanco

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MA' è ufficialmente certificato disco d'oro! #Blanco #blanchitobebe #fimiitalia #fimi #certificazioni x.com

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