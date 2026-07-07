Certificazioni Fimi | dischi di platino per Irama Baby Gang e Olly oro per Ultimo e Blanco

Da metropolitanmagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro artisti italiani hanno ricevuto questa settimana le certificazioni Fimi: tre hanno ottenuto il disco di platino, mentre due sono stati riconosciuti con un disco d’oro. Irama, Baby Gang e Olly sono i nomi che figurano tra i primi, mentre Ultimo e Blanco sono tra i premiati con l’oro. La lista include anche Mace, che ha raggiunto il platino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le Certificazioni Fimi questa settimana premiano principalmente artisti della penisola, con i dischi di platino per Irama, Olly e Mace. Giovani, secondo lavoro in studio di Irama è doppio platino: pubblicato nel 2018 era stato anticipato da Bella E Rovinata, per essere seguito da una riedizione l’anno successivo, Giovani Per Sempre, contenente quattro nuovi brani tra i quali La Ragazza Con Il Cuore Di Latta, Non Mollo Mai (feat Vegas Jones & The Kolors ) ed inoltre le seconde versioni di Icaro (feat. Mr.Rain) e l’unplugged dell’apripista Bella E Rovinata. Due dischi di platino per “Giovani” di Irama. Stesso risultato raggiunto da Baby Gang con Innocente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

certificazioni fimi dischi di platino per irama baby gang e olly oro per ultimo e blanco
© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Irama, Baby Gang e Olly, oro per Ultimo e Blanco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Certificazioni Fimi: tre dischi di platino per Bob Marley e Lazza, oro per Madonna e OllyQuesta settimana le certificazioni Fimi e NIQ assegnano tre dischi di platino a Bob Marley e riconoscimenti d’oro a Madonna e Olly.

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Lucio Dalla, Blanco e Sayf, oro per Bad Bunny e Tommaso ParadisoNella settimana numero 20 del 2026, le certificazioni Fimi hanno riconosciuto diversi artisti italiani e internazionali con premi di platino e oro.

Temi più discussi: Sanremo All Time: le canzoni vincitrici del Festival con più certificazioni della storia, dal 1951 al 2026; Rivoluzione ad Amici: dentro talenti già presenti sul mercato, stop a day-time e casetta; Spotify Chart 2026, settimana 27: al primo posto si conferma Geolier; Summer Chart 2026, la classifica dei tormentoni dell’estate – SETTIMANA 4.

certificazioni fimi certificazioni fimi dischi diCertificazioni Fimi: dischi di platino per Samurai Jay e Achille Lauro, oro per Sayf e Olivia DeanLe Certificazioni Fimi questa settimana premiano i protagonisti delle classifiche attuale con i dischi ... msn.com

FIMI: Fedez e Achille Lauro sono i protagonisti delle certificazioniFedez e Achille Lauro sono i grandi protagonisti delle certificazioni FIMI di questa settimana: entrambi gli artisti hanno ricevuto il primo Disco di Platino per i loro singoli sanremesi, Incoscienti ... radioitalia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web