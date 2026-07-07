"Troppo caldo negli edifici scolastici, occorre monitorare i parametri ambientali e prevedere impianti di climatizzazione". E’ quanto sostiene il gruppo di centrodestra "Noi per Montale" in una interpellanza presentata per essere discussa nel prossimo consiglio comunale. I tre consiglieri del centrodestra, Lorenzo Bandinelli, Greta Cavaciocchi e Michael Paperetti, spiegano di aver preso l’iniziativa anche in seguito a "numerose segnalazioni sulle condizioni di particolare disagio dovuto all’intenso caldo all’interno degli edifici scolastici". L’interpellanza fa riferimento alla normativa che fissa "temperature massime e minime" nei luoghi di lavoro e impone al datore di "valutare il rischio derivante dall’esposizione al microclima". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrodestra: "Troppo caldo nelle scuole"

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