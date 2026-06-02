Nelle scuole si sono verificati diversi episodi di studenti che sono svenuti a causa delle temperature che hanno raggiunto i 32 gradi. Le aule risultano molto calde e prive di condizionatori, mentre questi ultimi sono installati solo negli uffici dei dirigenti. La situazione ha portato a preoccupazioni tra studenti e insegnanti, con alcuni costretti a interrompere le lezioni per motivi di salute.

? Domande chiave Come possono gli studenti studiare con temperature sopra i 32 gradi?. Perché i condizionatori sono installati solo negli uffici dei dirigenti?. Quali sono i rischi per la salute degli studenti durante gli esami?. Cosa manca davvero alle scuole per garantire il comfort termico?.? In Breve Meno del 10% delle classi italiane dispone di sistemi di climatizzazione efficaci.. Oltre 40mila plessi scolastici nazionali presentano gravi criticità di precarietà climatica.. A Roma i genitori del Municipio 2 hanno scritto all'assessore Paolo Rossi.. A Jesi la scuola Lorenzini ha registrato 29,7 gradi martedì scorso.. Temperature superiori ai 32 gradi in alcune classi scatenano malori tra gli studenti in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo nelle aule: studenti svenuti per i 32 gradi nelle scuole

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