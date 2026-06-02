Nelle scuole italiane si registrano temperature superiori ai 25 gradi, con picchi di 32 in alcune aule. Sono stati segnalati malori tra gli studenti durante le lezioni. I sindacati evidenziano una mancanza di investimenti strutturali per migliorare la climatizzazione degli ambienti scolastici. La situazione si verifica con l’arrivo dell’estate e riguarda istituti di diversa tipologia e regione.

È già allarme caldo nelle scuole italiane. Con l’arrivo dell’estate le aule scolastiche stanno dimostrando ancora una volta di non essere dei luoghi adatti per fare lezione con temperature che superano i venticinque gradi. Al Centro e al Sud si sono verificati i primi malori e subito sono scattate le prime polemiche scatenate dai genitori e dal sindacato. “Mentre quasi tutti gli uffici dei luoghi di lavoro pubblici e privati sono dotati di impianti di climatizzazione, le scuole ne sono prive nella maggioranza dei casi”, denuncia la Flc Cgil. Anche il coordinatore nazionale della Gilda Scuola, Vito Castellana, attacca: “Meno del 10% delle classi sono climatizzate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme caldo nelle scuole italiane: picchi di 32 gradi nelle classi e malori tra gli studenti. I sindacati: “Mancanza di investimenti strutturali”

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