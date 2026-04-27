Grazia a Nicole Minetti ora il Quirinale si arrabbia La lettera al ministero della Giustizia | Acquisite con urgenze nuove informazioni

Il Quirinale ha inviato una lettera al ministero della Giustizia chiedendo di acquisire nuove informazioni con urgenza, in risposta a quanto riportato dal Fatto Quotidiano riguardo a Nicole Minetti. La vicenda riguarda il suo presunto trasferimento in Uruguay, notizia che ha suscitato reazioni istituzionali. La comunicazione si concentra sull’esigenza di approfondire i fatti e chiarire i dettagli in merito alla posizione dell’ex consigliera regionale.

Davanti agli articoli del Fatto Quotidiano, che parlano di una seconda vita in Uruguay, non proprio rigida di Nicole Minetti, davanti ai dubbi sollevati dalla testata diretta da Marco Travaglio, sulle modalità di adozione del bambino uruguaiano, affidamento per l’ex igienista dentale le è valsa la grazia ora il Quirinale perde la pazienza. E chiede chiarezza. Il Quirinale scrive a Nordio: «Verificate se ci siano elementi di falsità». L’ufficio stampa del Colle comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della...

Nicole Minetti, il Quirinale al Ministero della Giustizia: “Verificare fondatezza elementi su domanda grazia”L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia.

Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioniLa Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al ministero della Giustizia sulla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza ... ilfattoquotidiano.it

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni» - facebook.com facebook

Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni” di @thomasmackinson x.com