Condannati i due monzesi pagati dagli 007 russi per mappare le zone sensibili di Milano

Due uomini di Monza sono stati condannati a pene di oltre due anni dopo essere stati accusati di aver collaborato con i servizi segreti russi. Secondo le indagini, i due imprenditori, di 36 e 62 anni, si sarebbero occupati di individuare e documentare installazioni militari e aree sensibili di Milano. Le accuse si riferiscono a un’attività di spionaggio che avrebbe coinvolto zone della città non protette da altre agenzie di sicurezza.

Sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 2 mesi i due imprenditori brianzoli di 36 e 62 anni finiti sotto indagine a fine 2024 perché si sarebbero messi a disposizione dei servizi segreti russi documentando installazioni militari a Milano - e zone della città non coperte dalle.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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