Cecchi Paone e Swan Galli insieme in barca a Positano | il chiarimento sul presunto nuovo amore

Alessandro Cecchi Paone ha spiegato che il rapporto con Swan Galli non è di natura sentimentale, dopo che alcune foto pubblicate sui social hanno alimentato speculazioni su un possibile nuovo legame. L’uomo ha precisato che si tratta di un’amicizia e che i due si sono incontrati in barca a Positano. Le immagini hanno fatto il giro dei social media, suscitando discussioni tra gli utenti. Non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze di quell’incontro o sulla relazione tra i due.

Alessandro Cecchi Paone ha dovuto chiarire la natura del rapporto con Swan Galli dopo che alcune immagini pubblicate sui social hanno alimentato le voci su un possibile nuovo amore. Il divulgatore scientifico e giornalista ha infatti smentito che tra lui e il personal trainer ci sia una relazione sentimentale, spiegando a Fanpage che si tratta semplicemente di un’amicizia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Swan Galli (@swangallitv) Le foto che hanno attirato l’attenzione sono state condivise dallo stesso Cecchi Paone nella giornata di ieri e mostrano i due insieme a Positano, durante una giornata in barca sullo sfondo della splendida località della Costiera Amalfitana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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