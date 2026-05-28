Lisa Fusco rivelazione ' hot' su Cecchi Paone | Mi ha chiesto di fare l' amore - VIDEO

Notizia in breve

Lisa Fusco, nota come Subrettina, ha rivelato di aver ricevuto una richiesta intima da Alessandro Cecchi Paone durante la partecipazione a un reality show. La concorrente ha condiviso un retroscena legato a un episodio in cui sarebbe stato chiesto di fare l'amore. La testimonianza è stata resa nota tramite un video, senza ulteriori dettagli o commenti.