Lisa Fusco rivelazione ' hot' su Cecchi Paone | Mi ha chiesto di fare l' amore - VIDEO
Lisa Fusco, nota come Subrettina, ha rivelato di aver ricevuto una richiesta intima da Alessandro Cecchi Paone durante la partecipazione a un reality show. La concorrente ha condiviso un retroscena legato a un episodio in cui sarebbe stato chiesto di fare l'amore. La testimonianza è stata resa nota tramite un video, senza ulteriori dettagli o commenti.
Lisa Fusco, per tutti la Subrettina, ha raccontato un retroscena ‘hot’ legato alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e che riguarda anche Alessandro Cecchi Paone. Nel corso di una diretta su RTV, la Fusco ha parlato apertamente delle tentazioni affrontate durante il programma, sorprendendo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Lisa Fusco su Cecchi Paone allIsola dei Famosi: «Mi toccava sempre il sedere»
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