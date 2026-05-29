Durante la trasmissione televisiva, la showgirl ha raccontato di un episodio avvenuto nel 2007 durante la partecipazione a un reality. Ha affermato che un uomo, coinvolto nel programma, le avrebbe toccato il sedere e le avrebbe chiesto di fare l’amore. La donna ha descritto l’accaduto come un episodio che non aveva mai reso pubblico prima.

Durante l’ultima puntata di A tutto gossip, il programma in onda su RTV Web condotto da Lisa Fusco, la showgirl napoletana ha raccontato un episodio finora sconosciuto che coinvolge Alessandro Cecchi Paone, risalente alla loro partecipazione al reality nel 2007. La dichiarazione è stata fatta durante un dibattito sulle “tentazioni” in Honduras, a cui partecipavano come ospiti altre due ex concorrenti, Viviana Bazzani e Patrizia Rossetti: “La mia tentazione è stata Alessandro Cecchi Paone. Ma voi lo sapete che lui mi toccava sempre il sedere? E mi fece anche una proposta molto osé. Mi disse: “Lisa, vogliamo andare lì su una parte più riservata di Cayo Paloma e facciamo l’amore?”, ha detto la Fusco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alessandro Cecchi Paone mi toccò il sedere e mi chiese di fare l’amore”: la rivelazione di Lisa Fusco

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