Rinnovo CCNL Scuola 2025-27 docenti all’estero |  Il nodo del reclutamento e della mobilità resta sul tavolo Aran dice no alla Uil ma il confronto tecnico proseguirà

Da orizzontescuola.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo incontro tecnico si è svolto all’ARAN sul rinnovo del CCNL scuola 2025-27 per il personale all’estero. Sul tavolo resta il problema del reclutamento e della mobilità. L’ARAN ha risposto negativamente alla richiesta della Uil, ma il confronto continuerà.

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Si è tenuto un nuovo incontro tecnico all’ARAN per il rinnovo della sezione contrattuale dedicata al personale della scuola italiana in servizio all’estero. Un appuntamento atteso, che però si è chiuso con posizioni ancora distanti. Sul piatto, la richiesta della UIL Scuola di ricondurre sotto l’ombrello della contrattazione nazionale materie delicate come mobilità, rapporto di lavoro e reclutamento. L’ARAN, invece, tiene duro e conferma la vigenza del decreto legislativo 642017. Niente da fare, almeno per ora. Il fulcro della discordia è noto: il decreto legislativo 642017 ha sottratto alla contrattazione collettiva alcune disposizioni fondamentali per il personale delle scuole italiane all’estero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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