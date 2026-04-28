Mobilità in Campania le sigle Ncc | Bene la Consulta ora tavolo tecnico sulla legge regionale

La Consulta regionale per la mobilità in Campania è stata recentemente riattivata, ricevendo commenti positivi da parte di alcuni rappresentanti del settore. Parallelamente, è stato richiesto di istituire un tavolo tecnico dedicato esclusivamente alla legge regionale 102024, con l’obiettivo di affrontare questioni specifiche legate al settore Ncc. La riapertura della Consulta e la proposta di un nuovo tavolo sono passaggi chiave nel dibattito sulla regolamentazione della mobilità.

Apprezzamento per la riattivazione della Consulta regionale per la mobilità, ma anche una richiesta precisa: aprire un tavolo monotematico sulla legge regionale 102024. È la posizione espressa in una nota congiunta da Sistema Trasporti Campania, Acncc e Federnoleggio, rappresentanti del comparto del trasporto pubblico non di linea e del noleggio con conducente. Le associazioni ringraziano il vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti Mario Casillo per aver rimesso in funzione la Consulta, organismo previsto dalla normativa regionale e rimasto inattivo per anni, definendolo uno spazio istituzionale importante per il confronto tra operatori e istituzioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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