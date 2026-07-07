La Cassazione ha confermato la condanna di Gilberto Cavallini, ex membro delle Brigate Rosse, a ergastolo e tre anni di isolamento diurno. Cavallini, che da alcuni anni aveva ottenuto la semilibertà, si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La sentenza ha stabilito che l’isolamento non può essere compatibile con la semilibertà concessa. Cavallini ha annunciato il ricorso a Strasburgo.

Ergastolo e isolamento diurno di tre anni a Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato in via definitiva per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione: per la Cassazione l’isolamento è incompatibile con la semilibertà di cui stava godendo da qualche anno. In altre parole, "l’intervento di una nuova condanna definitiva" che impone l’isolamento "determina una causa oggettiva di incompatibilità con la prosecuzione della semilibertà", scrivono i giudici motivando la decisione della sentenza con cui hanno respinto il ricorso dell’ex Nar contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Perugia di revoca della semilibertà. Il beneficio, concesso nel 2017, è venuto meno a settembre 2025 dopo la condanna definitiva all’ergastolo, a gennaio 2025, per concorso nella strage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cavallini e l’isolamento: "Ricorso a Strasburgo"

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