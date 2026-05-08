La Cassazione | L' ex Nar Cavallini dovrà scontare i tre anni di isolamento

La Corte di Cassazione ha stabilito che Gilberto Cavallini, ex appartenente all'organizzazione terroristica Nar, deve scontare i tre anni di isolamento diurno previsti dalla condanna definitiva all’ergastolo per il suo coinvolgimento nella strage di Bologna del 2 agosto 1980. La decisione conferma la condanna e specifica l’applicazione dell’isolamento diurno come misura penale. Cavallini dovrà quindi rispettare questa disposizione prima di poter usufruire di eventuali benefici.

Gilberto Cavallini dovrà scontare tutti e tre gli anni di isolamento diurno previsti dalla condanna definitiva all’ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha annullato la decisione con cui, a gennaio, la Corte.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Strage 2 agosto Bologna, ricorso rigettato. La Cassazione: “Cavallini deve scontare i 3 anni di isolamento”Bologna, 8 maggio 2026 – Rigettato il ricorso in Cassazione e ripristinata l’intera misura dell’isolamento, ossia i tre anni per intero, per Gilberto...

Leggi anche: Maltrattamenti in famiglia e lesioni, arriva la condanna per un 48enne: dovrà scontare oltre tre anni di carcere

Contenuti e approfondimenti

2 Agosto, la Cassazione su Cavallini: Un processo non solo storicistico. Definiti reati e veritàIl processo contro l’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980, non è «un mero esercizio storicistico». La ricostruzione dei fatti «è invece un atto capace di ... bologna.repubblica.it

Confermata revoca semilibertà Cavallini, ricorso in CassazioneIl Tribunale di sorveglianza di Perugia ha confermato la revoca della semilibertà, stabilità dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, nei confronti di Gilberto Cavallini, l'ex Nar condannato in via ... ansa.it