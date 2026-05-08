Il ricorso presentato in Cassazione è stato respinto, confermando la decisione di ripristinare l’intera misura di isolamento di tre anni nei confronti di un imputato coinvolto nella strage del 2 agosto a Bologna. La Corte Suprema ha confermato la sentenza precedente, stabilendo che l’isolamento deve essere eseguito come stabilito. La decisione è stata comunicata il 8 maggio 2026.

Bologna, 8 maggio 2026 – Rigettato il ricorso in Cassazione e ripristinata l’intera misura dell’isolamento, ossia i tre anni per intero, per Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato all’ergastolo in via definitiva il 15 gennaio dell’anno scorso per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. La Corte di Cassazione ha infatti annullato la decisione con cui, lo scorso gennaio, la Corte d’Assise d’appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano, aveva stabilito, sulla base della documentazione disponibile, che il 73enne Cavallini avesse già scontato un anno, sei mesi e tre giorni di isolamento, e ha anche respinto il ricorso presentato dall’avvocato Gabriele Bordoni, legale dell’ex Nar, secondo cui, invece, Cavallini avrebbe già scontato i tre anni di isolamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage 2 agosto Bologna, ricorso rigettato. La Cassazione: “Cavallini deve scontare i 3 anni di isolamento”

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