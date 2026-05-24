Ruba 27 euro di cosmetici poi aggredisce la guardia giurata | arrestato 47enne di Napoli

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 47 anni di Napoli è stato arrestato dopo aver rubato 27 euro di cosmetici in un negozio e aver aggredito l’addetto alla vigilanza. L’episodio è avvenuto su viale Augusto a Fuorigotta. Dopo il furto, il soggetto ha colpito la guardia giurata, che si trovava sul posto. La polizia ha fermato l’uomo e procede con le verifiche.

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Ha rubato prima prodotti cosmetici in negozio, poi ha aggredito l'addetto alla vigilanza: arrestato un 47enne napoletano su viale Augusto a Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ruba cosmetici e aggredisce la guardia giurata: arrestato 47enneUn uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver rubato cosmetici per 27 euro e aver aggredito una guardia giurata, che è finita in ospedale.

Aggredisce guardia giurata. ArrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver aggredito una guardia giurata in un pronto soccorso.

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