Catania raid sui veicoli nel porto | i ladri messi in fuga dagli antifurti e dai testimoni

Sei persone sono state denunciate in un’operazione della Polizia di Stato nel porto di Catania, mirata a contrastare furti di auto. Durante il blitz, i ladri sono stati messi in fuga da antifurti e testimoni, impedendo loro di portare a termine i tentativi di furto. L’intervento ha coinvolto diverse unità di polizia e ha portato al sequestro di alcuni veicoli sospetti. Nessun ferito tra le forze dell’ordine o i testimoni.

Sei persone denunciate in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato per contrastare i tentativi di furto d’auto all’interno del porto di Catania. I fatti sono stati accertati nei mesi scorsi e hanno coinvolto giovani tra i 19 e 23 anni, individuati e segnalati all’Autorità Giudiziaria grazie alle indagini svolte dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria in servizio nello scalo marittimo. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire due distinti episodi di tentato furto avvenuti nel porto di Catania. Gli agenti hanno... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Catania: banda specializzata nei furti auto con OBD: 3 arresti

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