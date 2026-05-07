In via Sempione, i residenti hanno bloccato un tentativo di furto. Sentendo un rumore insolito, si sono affacciati e hanno notato tre uomini che cercavano di scassinare una finestra. I residenti hanno messo in fuga i sospetti, impedendo che portassero a termine l’azione. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia per i rilievi e il sopralluogo.

Hanno sentito un rumore strano, si sono affacciati e hanno visto tre uomini che stavano salendo sulla finestra e stavano cercando di romperla, questa la ricostruzione. Furto sventato in via Sempione, nel quartiere della Cella, ieri sera, grazie all’intervento dei residenti e del tam tam sul gruppo “ Sguardo di vicinato ”. I tre, un quarto era poi in strada a svolgere la funzione di "palo" secondo quanto riferito dai cittadini, sono stati messi in fuga dai rumori che hanno fatto a quel punto gli abitanti. Nel frattempo, però, è stato lanciato un doppio allarme: uno al Numero unico di emergenza (Nue) e l’altro tramite whatsapp alla rete di cittadini che si è attivata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto sventato in via Sempione. Ladri messi in fuga dai residenti

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