Un uomo di 28 anni, in cura presso il servizio psichiatrico di un'azienda sanitaria della Toscana, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Pontedera con l'accusa di stalking. Secondo le accuse, avrebbe perseguitato e minacciato professionisti sanitari, rivolgendosi a loro con insulti e riferimenti a un episodio passato. Tra le minacce, avrebbe detto: “Vi faccio fare la fine della Capovani”. L'arresto è stato eseguito a seguito di denunce e accertamenti delle forze dell'ordine.

PISA – La Squadra mobile di Pontedera ha arrestato con l’accusa di stalking un uomo di 28 anni, in cura al servizio psichiatrico dell’Asl Toscana nord ovest di Pisa. L’uomo avrebbe perseguitato per mesi il personale sanitario del servizio psichiatrico pisano presso l’ospedale Santa Chiara. Secondo quanto riferito dalla questura, “riteneva di essere stato vittima di presunti errori diagnostici e clinici e se l’era presa con una psichiatra, telefonando a tutte le ore al centralino dell’ospedale offendendola e minacciandola di morte”. Inoltre, prosegue la polizia, “durante un ricovero avevaaffrontato medici e infermieri provocatoriamente minacciandoli di morte o addirittura pronunciando la frase “Vi faccio fare la fine della Capovani”, la psichiatra uccisa il 23 aprile 2023 da un suo paziente all’ospedale di Pisa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: perseguita e minaccia psichiatri e infermieri. “Vi faccio fare la fine della Capovani”. Arrestato 28enne

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