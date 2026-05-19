Pisa, 19 maggio 2026 – Aveva perseguitato per mesi il personale sanitario del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) dell' Ospedale Santa Chiara, arrivando a rivolgere anche minacce di morte a medici e infermieri. Per questo un 28enne è stato arrestato dalla Squadra Mobile della questura di Pisa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pisa. Le minacce ai sanitari. Secondo quanto reso noto dalla polizia, l’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, ha riguardato una serie di condotte persecutorie nei confronti del personale sanitario del reparto psichiatrico dell’ospedale pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia il personale del reparto psichiatrico di Pisa, “vi faccio fare la fine della Capovani”. Arrestato

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