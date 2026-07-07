Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Casoria per stalking e minacce di morte nei confronti di una minorenne. La ragazza aveva ricevuto minacce che facevano riferimento alla morte di una persona deceduta in circostanze tragiche. Il giovane aveva anche promesso la stessa sorte alla vittima. L’arresto è stato eseguito dopo le denunce della 17enne.

Casoria: un giovane di 23 anni finisce in manette per stalking e minacce di morte a una minorenne. Le aveva promesso la stessa fine di Martina Carbonaro. Un incubo fatto di persecuzioni e gravissimi avvertimenti si è fortunatamente concluso a Casoria, comune alle porte di Napoli, grazie al coraggio di una giovane vittima e delle forze dell’ordine. Un ragazzo di ventitré anni è stato tratto in arresto dai carabinieri e trasferito in una struttura carceraria con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una minorenne di diciassette anni residente proprio nel territorio di Casoria. La spirale di violenza psicologica aveva raggiunto livelli di allarme altissimi, spingendo la vittima a cercare aiuto per salvarsi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Casoria: minacce di morte e stalking a una diciassettenne, arrestato un 23enne

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