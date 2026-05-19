Un uomo è stato arrestato dopo aver molestato ripetutamente il reparto psichiatrico di un ospedale toscano con telefonate e minacce indirizzate al personale sanitario. Le minacce sono durate diversi mesi, durante i quali l’individuo ha continuato a contattare il reparto con insistenza, creando una situazione di pressione e preoccupazione tra gli operatori. Le autorità hanno intervenuto dopo aver raccolto elementi sufficienti per procedere all’arresto, senza rivelare dettagli ulteriori sull’identità dell’indagato o sulle eventuali motivazioni.

PISA – Per mesi avrebbe tempestato il reparto psichiatrico dell’ospedale Santa Chiara con telefonate insistenti e minacce rivolte al personale sanitario. Un 28enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Pisa. L’indagine della Squadra Mobile è partita dopo diverse segnalazioni arrivate dal personale del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale pisano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe contattato più volte il centralino dell’ospedale, anche in orario notturno, prendendo di mira in particolare una psichiatra del reparto. Durante uno dei ricoveri avrebbe inoltre rivolto pesanti intimidazioni a medici e infermieri pronunciando anche la frase: “Vi faccio fare la fine della Capovani”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Vi faccio fare la fine della Capovani”: arrestato dopo mesi di minacce ai sanitari

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