L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi, che si è presentato per difendersi e ha respinto tutte le accuse. La fase investigativa si sta avviando alla conclusione, con l’attesa di eventuali sviluppi nelle prossime settimane. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità nell’assegnazione delle designazioni arbitrali, ma al momento non sono state confermate accuse formali contro l’ex designatore.

Caso Rocchi, l’inchiesta della Procura entra nella fase decisiva: l’ex designatore si presenta e respinge ogni accusa. L’inchiesta della Procura di Milano sul presunto sistema arbitrale che coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi si avvia alla fase conclusiva. Come riportato dall’ANSA, nei prossimi giorni i magistrati dovrebbero definire il fascicolo, decidendo se procedere con una richiesta di rinvio a giudizio oppure con l’archiviazione. Contestualmente verrà valutata anche la possibile trasmissione degli atti alla giustizia sportiva, che potrebbe aprire un procedimento parallelo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Rocchi respinge le accuse: “Nessun coinvolgimento”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso Rocchi, l’inchiesta arriva alla stretta finale: l’ex designatore si difende e respinge tutte le accuse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inchiesta arbitri, Rocchi si difende e respinge tutte le accuse del pm Ascione

Inchiesta arbitri, Rocchi si presenta in tribunale e si difende dalle accuseGianluca Rocchi si è presentato in tribunale per rispondere alle accuse nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri.

Temi più discussi: Serie A 2026/27, gli arbitri promossi e bocciati; ARBITRI | Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B: prende il posto di Rocchi; Orsato nuovo designatore di A e B: è lui il successore di Rocchi; Arbitri Serie A e B, chi sarà il nuovo designatore.

Si è presentato sei giorni fa davanti ai pm di Milano e si è difeso da tutte le accuse di concorso in frode sportiva l'ormai ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, tra gli indagati nell'inchiesta sul sistema arbitrale del pm Maurizio Ascione, affiancato da qualc x.com

Inchiesta arbitri, Rocchi si presenta in tribunale e si difende dalle accuseL'ex designatore ha scelto di presentarsi e rispondere alle domande degli inquirenti, chiarendo alcuni dettagli e spiegando come sarebbero andate determinate questioni ... gazzetta.it

Caso Rocchi, l’inchiesta della Procura entra nella fase decisiva: l’ex designatore si presenta e respinge ogni accusaCaso Rocchi, l’inchiesta della Procura entra nella fase decisiva: l’ex designatore si presenta e respinge ogni accusa ... calcionews24.com

Inter e difensore dell'Italia Alessandro Bastoni sotto inchiesta per prostituzione minorile reddit