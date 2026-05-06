Tomba di Pamela Genini profanata indagato l’ex Francesco Dolci Da ore in caserma con l’avvocato davanti al pm
L’ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si trova da questa mattina alle 11.30 al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove è stato convocato nell’ambito delle indagini sulla profanazione della tomba della donna. L’uomo è accompagnato dal suo avvocato e si trova in caserma mentre i pubblici ministeri proseguono le verifiche sull’episodio. La tomba di Pamela Genini è stata trovata danneggiata nelle ultime ore.
L’ex fidanzato di Pamela Gemini, Francesco Dolci, è da questa mattina alle 11.30 al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. L’uomo si è presentato al Comando e poco dopo è stato raggiunto dalla sua avvocata, Eleonora Prandi, per essere ascoltato dal Pm. La presenza della legale e del sostituto procuratore fanno intendere che, a questo punto, l’imprenditore edile sia indagato per la profanazione della tomba e il vilipendio del cadavere della giovane 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano dal suo compagno, Gianluca Soncin. Il 23 marzo scorso, infatti, i familiari di Genini hanno scoperto che la tomba della giovane era stata aperta, il corpo decapitato e la testa era stata portata via.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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