L’ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si trova da questa mattina alle 11.30 al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove è stato convocato nell’ambito delle indagini sulla profanazione della tomba della donna. L’uomo è accompagnato dal suo avvocato e si trova in caserma mentre i pubblici ministeri proseguono le verifiche sull’episodio. La tomba di Pamela Genini è stata trovata danneggiata nelle ultime ore.

L’ex fidanzato di Pamela Gemini, Francesco Dolci, è da questa mattina alle 11.30 al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. L’uomo si è presentato al Comando e poco dopo è stato raggiunto dalla sua avvocata, Eleonora Prandi, per essere ascoltato dal Pm. La presenza della legale e del sostituto procuratore fanno intendere che, a questo punto, l’imprenditore edile sia indagato per la profanazione della tomba e il vilipendio del cadavere della giovane 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano dal suo compagno, Gianluca Soncin. Il 23 marzo scorso, infatti, i familiari di Genini hanno scoperto che la tomba della giovane era stata aperta, il corpo decapitato e la testa era stata portata via.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tomba di Pamela Genini profanata, indagato l’ex Francesco Dolci. Da ore in caserma con l’avvocato davanti al pm

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