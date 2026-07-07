Il Napoli ha risposto alle contestazioni della Procura di Bari riguardo al trasferimento del portiere Elia Caprile. La società e i dirigenti hanno espresso sorpresa per le accuse e hanno ribadito di avere piena fiducia nell’operato della magistratura. La Procura ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro, ma il club ha respinto le accuse e ha confermato la propria posizione. La questione riguarda specificamente le modalità del trasferimento del giocatore.

Tempo di lettura: 2 minuti La replica ufficiale dopo il decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Procura di Bari. SSC Napoli, SSC Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis respingono le contestazioni sull’operazione che ha riguardato il trasferimento del portiere Elia Caprile e ribadiscono la piena fiducia nell’operato della magistratura. Di seguito la nota: “SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina. Il rilievo degli inquirenti riguarda il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Caso Caprile, il Napoli rompe il silenzio: “Esterrefatti dalle contestazioni della Procura”

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#DeLaurentiis indagati a #Bari per il caso #Caprile: l’accusa è bancarotta per distrazione, distratti fondi al Bari Caprile è stato ceduto al #Napoli per 2,2 milioni di euro, senza alcuna partecipazione del Bari all’eventuale plusvalore. Poi è stato venduto al Caglia x.com

Italy's Guardia di Finanza searched the offices of SSC Napoli and SSC Bari as part of an investigation accusing two false social media communications about financial statements and fradulent bankruptcy. The transfer of Elia Caprile is especially in focus : r/soc reddit

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