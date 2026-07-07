Caso Bartolozzi la Consulta dichiara ammissibile il conflitto d’attribuzione sollevato dalla Camera | prima vittoria per il centrodestra

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura di Roma. La decisione riguarda il caso Bartolozzi e apre un procedimento legale tra i poteri dello Stato. La sentenza è stata pubblicata il 7 luglio con l’ordinanza numero 122.