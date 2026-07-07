Caso Bartolozzi la Consulta dichiara ammissibile il conflitto d’attribuzione sollevato dalla Camera | prima vittoria per il centrodestra
La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura di Roma. La decisione riguarda il caso Bartolozzi e apre un procedimento legale tra i poteri dello Stato. La sentenza è stata pubblicata il 7 luglio con l’ordinanza numero 122.
La Corte costituzionale apre il dossier Bartolozzi. Con l’ordinanza numero 122, pubblicata oggi 7 luglio, la Consulta dichiara ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica di Roma. Al centro c’è l’omessa richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Giusi Bartolozzi, allora capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, indagata per false informazioni al pubblico ministero nell’ambito del caso Almasri, il generale libico arrestato in Italia su mandato della Corte penale internazionale e poi rimpatriato in Libia su un volo di Stato. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Caso Visibilia, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato sull’uso di mail di Santanchè senza ok della CameraLa Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il ricorso del Senato sulla legittimità dell’uso di email di una parlamentare senza autorizzazione...
Santanchè, per la Consulta il ricorso del Senato è ammissibile: stop al processo sulla truffa Covid fino alla decisione sul conflitto di attribuzioneLa Corte Costituzionale ha giudicato ammissibile il ricorso del Senato contro la Procura di Milano nel procedimento che coinvolge una senatrice,...
Si parla di: Caso Bartolozzi, alla Consulta il primo vaglio sul conflitto di attribuzione.
Caso Almasri, Consulta: ammissibile il conflitto di poteri per BartolozziLa procura di Roma ha già chiesto di processare l’ex capa di gabinetto di Nordio con l’accusa di false dichiarazioni al pm ... repubblica.it
Caso Almastri, Consulta dichiara ammissibile il conflitto di poteri per BartolozziIl ricorso nel merito sarà calendarizzato dopo l'estate. Invece il processo a carico di Mantovano, Nordio e Piantedosi è fissato per il 17 settembre ... avvenire.it