Caso Visibilia la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato sull’uso di mail di Santanchè senza ok della Camera

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il ricorso del Senato sulla legittimità dell’uso di email di una parlamentare senza autorizzazione della Camera. La questione riguarda l’uso di materiale informatico e intercettazioni indirette. La decisione si concentra sulla validità delle procedure e sulla possibilità di impiegare dati digitali senza il consenso delle autorità parlamentari competenti. La pronuncia riguarda aspetti legali relativi alla tutela dei dati e alle modalità di accesso alle comunicazioni elettroniche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il nodo centrale riguarda l’utilizzabilità di materiale informatico e intercettazioni indirette acquisite nel corso dell’indagine senza il necessario passaggio autorizzativo previsto per i membri del Parlamento La Corte Costituzionale ha dato via libera al ricorso del Senato nel caso Visibili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Senato.

caso visibilia la consulta dichiara ammissibile il ricorso del senato sull8217uso di mail di santanch232 senza ok della camera
© Ilgiornaleditalia.it - Caso Visibilia, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato sull’uso di mail di Santanchè senza ok della Camera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Visibilia-Santanchè, la Corte costituziuonale dichiara ammissibile il ricorso del Senato: inutilizzabili mail e audio dell'ex ministraLa Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso del Senato riguardante il caso Visibilia.

Visibilia-Santanchè, la Corte costituzionale dichiara ammissibile il ricorso del Senato: inutilizzabili mail e audio dell'ex ministraLa Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dal Senato riguardante il caso Visibilia.

caso visibilia caso visibilia la consultaCaso Santanchè, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato(ANSA) - MILANO, 03 GIU - La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa a D ... corrieredellosport.it

caso visibilia caso visibilia la consultaCaso Visibilia: la Consulta ammette il ricorso del Senato su mail e audio di Daniela SantanchèPrimo punto a favore dell'ex ministra Daniela Santanchè: la Corte Costituzionale ritiene ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da Palazzo ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web