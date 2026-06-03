Caso Visibilia la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato sull’uso di mail di Santanchè senza ok della Camera

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il ricorso del Senato sulla legittimità dell’uso di email di una parlamentare senza autorizzazione della Camera. La questione riguarda l’uso di materiale informatico e intercettazioni indirette. La decisione si concentra sulla validità delle procedure e sulla possibilità di impiegare dati digitali senza il consenso delle autorità parlamentari competenti. La pronuncia riguarda aspetti legali relativi alla tutela dei dati e alle modalità di accesso alle comunicazioni elettroniche.