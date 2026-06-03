La Corte Costituzionale ha giudicato ammissibile il ricorso del Senato contro la Procura di Milano nel procedimento che coinvolge una senatrice, sospendendo temporaneamente il processo sulla truffa legata alla pandemia di Covid-19 fino a quando non sarà definito il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Per l'ex ministra Santanchè non è una vittoria di merito. La partita riguarda l'utilizzabilità di mail e registrazioni esibite dagli ex dipendenti Ammissibile. È la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano nell’ambito del procedimento Visibilia, che vede coinvolta la senatrice Daniela Santanchè. La decisione, attenzione, non riguarda il merito delle accuse contestate all’esponente di Fratelli d’Italia, ma apre un importante contenzioso istituzionale destinato a incidere sul percorso processuale in corso. In... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Santanchè, per la Consulta il ricorso del Senato è ammissibile: stop al processo sulla truffa Covid fino alla decisione sul conflitto di attribuzione

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